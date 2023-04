Grüne muss sich für Nazi-Vergleich entschuldigen

„Mauthausen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht befreit, aber Wien war durch die Rote Armee befreit. Und wie dieser Neuanfang war, genauso ist es heute mit einem Neuanfang für die älteste Tageszeitung der Welt, so leid es mir tut. Es ist ein Neuanfang. Es ist ein Weg in die Zukunft“, so ihr Argument. Die Äußerung führte dabei zu Unverständnis - in den sozialen Medien äußerten sich zahlreiche Nutzer, dass sie ihn nicht nur inhaltlich nicht nachvollziehen könnten, kritisierten viele auch die fragwürdige Wortwahl generell.