In den LKH: Pflegepersonal erhält 1500-Euro-Bonus

10.700 Mitarbeiter erhalten Prämie

Was ist nun genau im Paket, das Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP), die Kages-Vorstände Gerhard Stark und Ulf Drabek und Schwarz vorstellten, enthalten: Zuallererst erhalten Mitarbeiter in der Pflege, in medizinisch-technischen Diensten und Hebammen heuer einen Bonus von 1500 Euro netto, wenn sie Vollzeit arbeiten (bei Teilzeit ist der Betrag entsprechend geringer). Etwa 10.700 Menschen sollen davon profitieren.