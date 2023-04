Pflegeausbildung kurz vor Aus: „Es ist 5 nach 12!“

Neue Pflegeschulen starten

Man verweist auf die am Mittwoch von der Regierung beschlossene Pflege-Lehre und auf die neuen Höheren Lehranstalten für Pflege und Sozialbetreuung, die heuer in den Regelbetrieb starten. Einziger steirischer Standort ist jener der Caritas in Graz, wo seit drei Jahren bereits ein Pilotversuch läuf: „Aktuell haben wir nach einem Auswahlverfahren 28 Anmeldungen, wir können also im Herbst in guter Stärke starten“, so die steirische Caritas.