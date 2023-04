Lkw verlor nach Unfall kiloweise Mais auf Fahrbahn

Der 47-jährige Slowene war am Donnerstag gegen 15.20 Uhr mit seinem Lkw auf der Weinebene Straße in Richtung St. Gertraud unterwegs, als er in Obergösel in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. „Grund dafür dürfen überhitzte bzw. defekte Bremsen gewesen sein“, heißt es seitens der Polizei.