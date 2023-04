Premiere für unterirdischen Wasserstoffspeicher

Die Lagerung in einer unterirdischen Porenlagerstätte in über 1000 Metern Tiefe könnte wegweisend sein, denn von den rund 100 Milliarden Kubikmeter-Erdgasspeichern in Europa befinden sich laut RAG-CEO Markus Mitteregger rund 85 Prozent im Sandstein, also porösem Gestein. Abnehmer ist in Gampern die RAG selbst: „Wir bauen jetzt über den Sommer eine acht Kilometer lange Wasserstoffleitung, um dann in einem Kraftwerk mit einem Gasmotor Wärme und Strom zu erzeugen“, kündigte Mitteregger an.