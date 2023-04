206 Jahre alt: Der ewig „junge“ Urfahranermarkt

Polizeilicher Wachdienst seit 107 Jahren

Der erste wurde zu Pfingsten 1817 am Steinmetzplatzl abgehalten, verkauft wurden Waren des täglichen Gebrauchs und landwirtschaftliche Geräte. Anfangs hatten die Märkte jeweils lediglich zwei Tage gedauert, ehe 1894 die Stadthalterei dann die Verlängerung auf acht Tage genehmigte. Im Jahr 1902 übersiedelte der Urfahranermarkt dann auf sein heutiges Areal an der Donaulände. Die Besucher konnten nun auch Würstel und Bier genießen, sich an Schießbuden und Schiffsschaukeln vergnügen, Zauberkünstler und Hellseher traten auf – der Jahrmarkt wurde zum Volksfest. Weil „diese Volksbelustigung auch das Dirnenunwesen anzieht“, wurde 1916 ein polizeilicher Wachdienst eingerichtet, der heute, 107 Jahre danach, nach wie vor einen fixen Bestandteil des Marktes darstellt.