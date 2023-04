Scooter-Drama: „Wir sind alle fix und fertig“

Unfall geschah auf dem Heimweg

Die achtjährige Viktoria war, wie berichtet, am Dienstag gegen 14 Uhr von ihrem großen Bruder (15) von der Nachmittagsbetreuung in der VS Weyer abgeholt worden. Eine Bekannte sollte sie zum Zahnarzt bringen. Doch auf dem steilen Verbindungsweg ins Ortszentrum wurde Viktoria mit ihrem Micro-Scooter zu schnell.