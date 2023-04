ÖVP-Bürgermeister drängen nun in Koalition mit FPÖ

Haslauer gegen Corona-Rückzahlungen

Mit dieser Forderung seiner Ortschefs im Nacken empfing Haslauer am Montag Svazek im Chiemseehof zu Sondierungsgesprächen. Dabei wurden die wichtigsten Themen besprochen. Nach einer Stunde war das Vorfühlen beendet. Über Details hüllen sich beide Parteien in Schweigen. Haslauer hat sich bisher stets kritisch gegenüber der FPÖ gezeigt. So lehnte er Rückzahlungen von Corona-Strafen - wie das in Niederösterreich unter der neuen ÖVP-FPÖ-Regierung angedacht ist - kategorisch ab.