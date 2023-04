Sohn bedrohte Familie: „Schieße Euch in den Kopf!“

In pure Todesangst hatte ein 23-Jähriger seinen Vater, seinen Bruder und seine Mutter versetzt. Ein Streit mit dem Vater im Haus der Familie im Südburgenland hätte beinahe in einem Amoklauf geendet. Dafür musste sich der gelernte Kfz-Mechaniker jetzt vor dem Landesgericht in Eisenstadt verantworten. Denn nachdem die Meinungsverschiedenheit zwischen dem jungen Mann und seinem Senior eskaliert waren, drehte der Arbeitslose durch. Er schnappte sich ein Messer, fuchtelte damit vor seiner Familie herum und schrie: „Ich werde Euch abstechen und in den Kopf schießen!“ Dann schlug Samuel E. seinem Vater so heftig gegen den Kopf, dass dieser eine blutende Wunde davontrug und beschädigte auch noch eine Fensterscheibe. In Todesangst verständigten die Mutter und der Bruder die Polizei, die wenig später mit Blaulicht und Folgetonhorn am Tatort eintraf.