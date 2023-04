Steuerlast in Österreich bleibt im Vergleich hoch

Der sogenannte „Steuerkeil“ umfasst nicht nur die von den Arbeitnehmern zu zahlenden Abgaben (also Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge), sondern auch die Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung abzüglich erhaltener Familienleistungen. Bei den Abgaben für Durchschnittsverdiener ohne Kinder liegt Österreich mit 46,8 Prozent der gesamten Lohnkosten an vierter Stelle - hinter Belgien, Deutschland und Frankreich. 2021 lag Österreich mit 47,8 Prozent noch am dritten Platz.