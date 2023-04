Lebensmittel in Deutschland oft deutlich billiger

Der kräftige Anstieg bei den Lebensmittelpreisen trifft Konsumenten ohnedies schon hart, nun zeigt eine Berechnung von Experten, dass in Österreich so manches Produkt des täglichen Bedarfs noch teurer verkauft wird als etwa im Nachbarland Deutschland. Gründe dafür könnten unterschiedlich teure oder günstigere Handels- und Lieferketten sein, was sich dann auch bei jenem Preis bemerkbar mache, den der Endkunde bezahlt, so die Wirtschaftsforscher vom Centre for Economic Policy Research.