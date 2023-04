„Haben ein Spital außerhalb eines Spitals gebaut“

Alleine in Wien leiden 130.000 Menschen an Diabetes. Es ist eine der am stärksten ansteigenden nicht ansteckenden Krankheiten weltweit und kann ernsthafte Spätschäden verursachen. „Doch das müsste gerade in Mitteleuropa nicht sein. Denn man kann Diabetes recht gut behandeln“, so Johanna Brix, Leiterin des neu eröffneten Diabeteszentrums Wienerberg. In den vergangenen drei Jahren wurde diese Einrichtung des Wiener Gesundheitsverbundes zusammen mit der Stadt Wien und der Österreichischen Gesundheitskasse geplant und gebaut.