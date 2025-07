Kuchen musste warten: Dopingtest am Geburtstag

Revanche bei Traditions-Event

Diese Woche geht es für Bonek, der sich bereits seit April in Skandinavien aufhält, beim O-Ringen weiter. Die Traditionsveranstaltung in Schweden lockt jährlich mehr als 18.000 Aktive an. „Das ist eine gute Gelegenheit, um den Frust von der WM abbauen zu können. Hätte ich jetzt lange Pause, wäre das mental nicht so gut. So kann ich auf eine gewisse Art Revanche nehmen und mir selber beweisen, dass ich es besser kann.“