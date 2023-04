Drogendealer verkauften Ecstasy auch an Schüler

Schüler verkaufte an Mitschüler

Weitere Ermittlungen führten zu einem 18-jährigen Schüler aus Braunau, in dessen Wohnung zum Verkauf verpacktes Cannabisharz, Suchtmittelutensilien und Verkaufsunterlagen sichergestellt wurden. Ihm wiesen die Beamten den Handel mit insgesamt 800 Gramm Marihuana und auch Cannabisharz nach. Er verkaufte die Drogen vornehmlich an Mitschüler und jüngere Personen, die trotz ihrer Jugend schon länger Teil der Szene seien.