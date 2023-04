Styles-Kuss: Ratajkowski rechnete nicht mit Folgen

„Bizarres Erlebnis“

Jetzt äußerte sich das Model in der spanischen „Vogue“ zum ersten Mal über die weltweiten Schlagzeilen, der ihr intimer Moment mit dem Sänger in Tokio auslösten: „Es ist schon ein sehr bizarres Erlebnis, dass die ganze Welt es rausfindet und es kommentiert. Dieses Eindringen in meine Privatsphäre ist schon sehr hart für mich. Es gibt schon einen Grund, warum Promis in LA nicht in Restaurants gehen.“