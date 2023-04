Streik in Berlin: Alle Flüge nach Wien gestrichen

Streit um Zuschläge

Die Gewerkschaft will mit dem Ausstand den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, mit denen sie über Zuschläge für ungünstige Arbeitszeiten etwa am Wochenende verhandelt. Zudem wird über Regeln zur Entlohnung von Überstunden gestritten. In diesem Zusammenhang wurden vergangene Woche bereits die Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden bestreikt.