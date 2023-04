Streiks in Deutschland: Auch Österreich betroffen

An mehreren deutschen Flughäfen sowie bei der Deutschen Bahn und bei anderen Bahnbetreibern wird am Freitag gestreikt. Davon betroffen ist auch Österreich. Am Flughafen Wien fallen voraussichtlich 30 Flüge aus, auch an den Airports in Salzburg und Graz gibt es Ausfälle. Betroffen vom Ausstand ist auch der heimische Bahnverkehr.