Streiks: In Köln/Bonn schon 121 Flüge gestrichen

Auch am Freitag werden Flüge betroffen sein, die Passagiere sind aufgerufen, sich genau zu informieren. In Salzburg ist schon absehbar, dass drei Abflüge nach Düsseldorf und zwei Ankünfte von dort ausfallen werden, in Wien heißt es vorerst nur, Ausfälle seien „nicht auszuschließen“. In Graz wird befürchtet, dass die Flüge von und nach Düsseldorf sowie Stuttgart ausfallen. Wobei am Freitag in Deutschland auch die Bahn streikt und daher auch Bahnfahrten nach Deutschland.