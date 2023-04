Nach Horrorunfall in Tirol: 79-Jährige verstorben

In Innsbrucker Klinik geflorgen

Die B179 blieb nach dem Unfall mehr als eine Stunde lang komplett gesperrt. Beide Frauen wurden mit einem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Ärzte kämpften aber vergeblich um das Leben der 79-Jährigen. „Die Frau erlag am Sonntagnachmittag ihren schweren Verletzungen“, heißt es seitens der Polizei.