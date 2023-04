Preuner ruft in der Stadt Zweikampf mit KPÖ aus

Künftig sitzt Dankl im Salzburger Gemeinderat und im Landtag. „Bis zum nächsten Frühjahr bleibt das auch so“, kündigt er an. Ob er als Spitzenkandidat in die Bürgermeisterwahl zieht? Darauf will sich Dankl vorerst nicht festlegen. „Wir wollen in der Stadt weiter stark sein. Mit welchem Team, wird sich zeigen.“