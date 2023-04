KPÖ Plus erobert in Stadt Salzburg sogar Platz 2

Nach der Landtagswahl bleibt in Salzburg kein Stein auf dem anderen. Die Koalition aus ÖVP, Grünen und NEOS wurde abgewählt, die KPÖ zieht mit über elf Prozent in den Landtag ein. Sensationell ist der Erfolg der Linksaußen-Partei in der Stadt Salzburg: Dort landet sie - laut Ergebnis ohne Briefwahlstimmen - mit 21,8 Prozent auf Platz 2.