Gmunden startet souverän ins BSL-Viertelfinale

Nach dem BC Vienna, den Dukes Klosterneuburg und den Flyers Wels am Samstag haben am Sonntag auch die Swans Gmunden im Play-off-Viertelfinale („best of five“) der Basketball-Superliga der Männer (BSL) auf 1:0 gestellt. Der Leader nach der Platzierungsrunde ließ den Bulls Kapfenberg beim 93:65 (45:27) keine Chance.