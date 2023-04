Villa am Wörthersee für 15,5 Millionen € zu haben

Um 15,5 Millionen Euro wird auf einer Immobilienplattform aktuell nämlich ein Seegrundstück samt nobler Villa in der ersten Reihe angeboten. Wo das traumhafte Anwesen zu finden ist? Am Wörthersee, genauer gesagt in der kleinen Bucht Walterskirchen in der Gemeinde Krumpendorf. Die 1800 Quadratmeter große und dementsprechend teure Liegenschaft hat aber einiges zu bieten.