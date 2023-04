Das ist der dunkelrote Robin Hood aus Salzburg

Politische Lehrjahre bei den Grünen

Seine politischen Lehrjahre absolvierte der am 29. Oktober 1988 geborene Historiker (Diplomarbeit: „Von der grünen Revolution zum Land Grabbing der Gegenwart. Transnationale Landkäufe im Kontext globaler Agrarentwicklungen seit den 1970er Jahren“) für die Grünen in der Hochschülerschaft. Von 2015 bis 2017 war Dankl Bundessprecher der Jungen Grünen, nach deren Rauswurf aus der Bundespartei 2017 fand er in der KPÖ eine neue politische Heimat. 2018 holte er bei der Gemeinderatswahl in der Landeshauptstadt einen Sitz und führte damit die Kommunisten erstmals seit 1962 wieder ins Salzburger Rathaus zurück.