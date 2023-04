Kay-Michael Dankl: „Zu viel Macht ist nicht gut“

Den Auftakt der Landeshauptmann-Partei nutzte auch Kay-Michael Dankl von der KPÖ Plus mit seinen Mitstreitern für eine kurze Kundgebung an der Buskehre direkt vor der Veranstaltungshalle. Das erklärte Wahlziel des Kommunisten ist es, in den kommenden fünf Jahren die „größte Nervensäge für Wilfried Haslauer“ zu sein.