Fahranfänger flüchtete mit Tempo 200 vor  Polizei

Ein 21-jähriger Autofahrer donnerte in der Nacht auf Sonntag so schnell über die Tauernautobahn, dass andere Verkehrsteilnehmer den Mann der Polizei per Notruf meldeten. Als Polizisten den Mann anhalten wollten, machte dieser keine Anstalten, stehenzubleiben und stieg kräftig ins Gaspedal.