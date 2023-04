Mafia-Bosse ließen falschen Mann in Säure auflösen

Camorristi boten Familie Entschädigung an

Aufgeklärt wurde der mehr als 20 Jahre zurückliegende Fall bereits im Dezember 2022. Am Montag startet in Neapel der Prozess gegen Cammarota und Nappi. Vor Beginn der Verhandlung versuchten die beiden noch, mit einem bizarren Vorschlag einer lebenslangen Haftstrafe zu entgehen: Die Anwälte der Mafia-Bosse boten Giaccios Familie mehrere Immobilien im Wert von 120.000 Euro sowie drei Schecks über insgesamt 30.000 Euro „als vollständige Entschädigung für den erlittenen materiellen und moralischen Schaden“ an.