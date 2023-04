Italiener mieteten Skihütte und verschwanden

Zwei Italiener, die eine Skihütte im Skigebiet Fanningberg in Weißpriach im Lungau gepachtet hatten, sind nach der Saison einfach verschwunden, ohne ihre Lieferanten zu bezahlen. Vorerst steht ein Schaden von 151.000 Euro fest. Die beiden pachteten die gut etablierte Hütte in Salzburg im Oktober 2022 für eine Schweizer Tourismus GmbH und bestellten bei Großhändlern Getränke, Lebensmittel, Heizmaterial und Küchengeräte, berichtete die Polizei am Samstag.