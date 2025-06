Golfer-Serie mit Owen Wilson ist ein Hole-in-One

Er war das Jahrhunderttalent auf dem Rasen – besser als Tiger Woods und Co. zusammen, wie ihm viele attestierten. Doch was von seiner Karriere übrig blieb, ist ein YouTube-Video, auf dem zu sehen ist, wie Pryce Cahill (Owen Wilson) bei einem Turnier einen vollkommenen Nervenzusammenbruch hat. Damit war nicht nur das Turnier, sondern auch seine Zukunft als Profigolfer vorbei. Mittlerweile ist Pryce längst von seiner großen Liebe Amber-Linn (Judy Greer) geschieden und hält er sich mit seinem Job als Verkäufer in einem Sportgeschäft, kleinen Betrügereien mit seinem einstigen Caddy Mitts (Marc Maron) und als Trainer von geriatrischen Golf-Klienten über Wasser.