Bill: „Zweite Staffel ist wie erste auf Ecstasy“

„Kaulitz & Kaulitz“ ist die Definition des „Guilty Pleasure“, also einer Sendung, die man sich leicht beschämt anschaut, weil einem bewusst ist, wie oberflächlich sie ist. Netflix hat mit dieser Kooperation einen Coup gelandet, schließlich sind die Kaulitz-Brüder schon lange auch abseits von Tokio Hotel in aller Munde und gelten als Marke. Und der Streamingdienst hat es in der zweiten Staffel auch geschafft, Toms Ehefrau Heidi Klum öfters vor die Kamera zu holen. Die beiden Burschen sind laut, ausschweifend, sie streiten, und sie lieben sich – aber sie sind trotz aller Starallüren sympathisch genug, dass man die Fernbedienung nicht mehr weglegen kann.