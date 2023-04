„Murder Mystery 2“ nach Motto „Mehr ist mehr“

Am Budget ist auch nicht gespart worden: Mit zwei Crews wurde in Hawaii und Paris gedreht, Höhepunkt des Films ist der erste je durchgeführte Stunt auf der Spitze des Eiffelturms in 300 Metern Höhe. Von dort wurde Stuntfrau Kelly Phelan, Anistons Stunt-Double, an einem Gurt bis hinunter zur dritten Turmebene gelassen - und das Ganze in einem Minikleid von Saint Laurent.