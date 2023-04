Jennifer Garner: „Musste Instinkte bekämpfen“

Witherspoon sei eine der Hauptverantwortlichen dafür, dass es immer bessere Rollen für Frauen gebe: „Die Geschichte, die wir jetzt verfilmt haben, ist genau das, was Reese zeigen will: eine Handlung, die von weiblichen Charakteren getrieben wird, in der Frauen ihre Intelligenz und ihr Herz nutzen, um sich durchzusetzen. Und so war auch die ganze Produktion: voller Frauen, die genau wissen, was sie wollen.“