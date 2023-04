„Ich laufe in Wien, mein Mann kämpft im Krieg“

Deutschlehrerin und Kulturdiplomatin

Saienko ist in Wien mit vielen Landsleuten eng in Kontakt. Sie ist neben ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin einer PR-Agentur Präsidentin des Vereins „Zentrum für Ukrainische Initiativen“, Deutschlehrerin für Ukrainer in einem Bildungszentrum und Kulturdiplomatin. Sie veranstaltet die ukrainischen Kulturtage „U Stream Fest“. Dazu hat die vierfache Mutter die 2021 in Charkiw uraufgeführte Oper „Vyshyvaniy. König der Ukraine“ produziert, die dem ukrainischen Aktivisten Erzherzog Wilhelm von Habsburg-Lothringen gewidmet ist.