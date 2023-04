Verbleib von 35 Mio. Coronatests an Schulen unklar

Konkreter Verbleib nicht nachvollziehbar

Allerdings ist laut RH, der auch Kritik an den häufigen Änderungen der Corona-Regeln an den Schulen übte, nur bei 62,3 Millionen Covid-Antigentests der konkrete Verbleib nachvollziehbar. Der Rest sei nicht zuordenbar - kann also etwa noch in den Schulen lagern oder verbraucht worden sein.