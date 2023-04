Bruins und Wild gehen in NHL-Play-offs in Führung

Die Boston Bruins, die in der Hauptrunde der National Hockey League (NHL) einen historischen Sieg- und Punkte-Rekord aufgestellt hatten, haben am Freitag bei den Florida Panthers mit 4:2 gewonnen. Sie führen damit im Play-off in der „best of seven“-Serie mit 2:1. Auch die Minnesota Wild stellten mit einem 5:1-Sieg über die Dallas Stars in ihrer Serie auf 2:1.