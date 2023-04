Kreml-Dokumente: So will Putin Deutschland erobern

Der Kreml will damit eine neue politische Bewegung in die Welt setzen, die in Deutschland „Mehrheiten bei Wahlen auf allen Ebenen“ für sich gewinnen würde. Sahra Wagenknecht bestritt gegenüber der „Washington Post“, etwas von derartigen Kreml-Plänen gewusst zu haben, und gab an, dass sie nie mit der AfD zusammenarbeiten würde. Und auch AfD-Chef Tino Chrupalla bemerkte gegenüber dem Portal „t-online“, dass er das erste Mal von einem solchen Vorhaben höre.