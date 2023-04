Acht Monate bedingte Haft für Geldwäscherei

Mit seinem Lastwagen war im vergangenen November ein 37-jähriger Kroate beim Grenzübergang Suben in Oberösterreich in eine Intensivkontrolle geraten. Dabei fanden die Beamten geschmuggeltes Drogengeld in der Höhe von fast 350.000 Euro. Am Freitag wurde er in Linz zu einer bedingten Haft- und Geldstrafe verurteilt.