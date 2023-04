18-Jähriger stürzte rund 100 Meter mit Pkw ab

Ein 18-jähriger Autolenker ist am Donnerstagnachmittag in Dünserberg (Vorarlberg) von der Fahrbahn abgekommen und rund 100 Meter über einen steilen Wiesenhang abgestürzt. Von einer Wiesenkante wurde der Pkw schließlich noch etwa 20 Meter in einen Wald katapultiert. Der junge Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.