New York Rangers schlagen erneut zu und führen 2:0

NHL-Ergebnisse von Donnerstag - Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference:

New Jersey Devils - New York Rangers 1:5 - Stand in der Serie 0:2

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 7:2 - Stand 1:1

Western Conference:

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets 5:2 - Stand 1:1

Colorado Avalanche - Seattle Kraken 3:2 - Stand 1:1