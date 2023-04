Experte Greg Holst: „Das passiert nicht jeden Tag“

Seit 1978 ging der Austrokanadier Greg Holst in Österreich auf Torjagd, darunter ’87/88 auch für den Salzburger EC, wurde zur Trainer-Legende mit Zell am See als letzte Station: Greg Holst, der auch mit 69 Jahren die Faszination Eishockey lebt. Als Experte von Puls 24, das fix ein weiteres Jahr TV-Exklusivpartner der Eishockeyliga bleibt, ist er auch heute beim Showdown in Südtirol zwischen dem HC Bozen udn dem EC Red Bull Salzburg vor Ort und plaudert davor über...