Keine Kochtöpfe! Frankreich lacht über Verbot

Demonstranten stürmen Firmengebäude

Vorübergehend blockierten Demonstranten Bahngleise, wie etwa in Lille. Eine Gruppe von Gegnern der Pensionsreform ist am Donnerstag in Paris in das Gebäude des Börsenbetreibers Euronext eingedrungen. Fahnen der Gewerkschaften schwenkend, besetzten 200 bis 300 Demonstranten kurz die Lobby des Konzerns im Stadtteil La Defense. Sie forderten, dass große Unternehmen zur Finanzierung der Pensionen beitragen müssten.