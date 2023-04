ManUnited bangt vor EL-Hit um Marcel Sabitzer

Manchester United bangt vor dem Viertelfinal-Retourmatch in der Fußball-Europa-League am Donnerstag (21.00 Uhr/live im Sportkrone.at-Ticker) gegen den FC Sevilla um den Einsatz des Doppeltorschützen vom Hinspiel. Marcel Sabitzer erzielte beim 2:2 in der Vorwoche im Old Trafford beide Tore für die „Red Devils“, ist vor dem Gastspiel in Andalusien aber fraglich. „Wir hoffen, dass es sich bei ihm ausgeht“, sagte Trainer Erik ten Hag am Sonntag nach dem 2:0 bei Nottingham Forest.