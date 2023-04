Sabitzer: „Dann hätte ich nicht wechseln dürfen“

Generell sei der Fußball auf der Insel ein ganz anderer als in Deutschland, so Sabitzer. Sowohl das Spiel an sich als auch das Umfeld, die Betreuung und die Fans. „Von Tag eins war für mich bei United alles organisiert. Ich hatte sogar einen Bodyguard, der die ersten Tage auf mich aufgepasst hat. Mir wurde auch von den Ernährungswissenschaftlern ein Koch für zu Hause angeboten. In Sachen Betreuung ist United noch einmal eine andere Nummer als Bayern, hier ist alles noch mal größer.“