Südsteirische Weingüter als Botschafter der Kunst

Spezielle Open Days

Morgen und am Freitag stehen zudem Open Days mit einem speziellen Programm auf der Tagesordnung. So kann man am Donnerstag die Kulturbotschaft Elfenbeinküste mit dem Maler Ulrik Abé im Weingut Kögl in Ratsch besuchen. Im kultigen Weingut NeueHeimat in Gamlitz trifft man auf Italien mit Riccardo Invernizzi sowie Valerie Magini. Und bei Hannes Sabathi in Sernau ist Slowenien zu Gast mit Arbeiten von Nika Erjavec.