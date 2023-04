Ein magischer Urlaub

Sanft schaukelt unser Boot über die Wellen, die Küste und kleine Inseln ziehen an uns vorbei. Beim Blick in den wolkenlosen Himmel vergisst man schnell den Alltag. Die Sonne wärmt, und das Salz auf der Haut kribbelt. Und während die Beine über der Reling baumeln, tut es ihnen die Seele gleich. Hier in der Gegend von Bodrum an der türkischen Ägäis werden immer noch die traditionellen Gulets gebaut, Handelsschiffe, die jahrhundertelang Waren transportierten - und heute vor allem Touristen zu entlegenen Badebuchten.