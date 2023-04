2 Festnahmen und erhöhte Sicherheit nach Protest

Nach der Protestaktion von Klimaaktivisten bei der Snooker-WM hat die Polizei die beiden mutmaßlichen Störer festgenommen. Ein Mann und eine Frau sollten zunächst in Gewahrsam bleiben, hieß es am Dienstag. Das Turnier in Sheffield wurde unterdessen mit erhöhter Sicherheit und Taschenkontrollen fortgesetzt.