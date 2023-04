Beamter: „Kann nicht jede Weisung hinterfragen“

General noch in Österreich

Anfang 2016 trat dann eine NGO - die Commission for International Justice and Accountability (CIJA) - mit Hinweisen auf mögliche Kriegsverbrechen des Generals an das Justizministerium heran. Laut dem Angeklagten hätte sie aber keinen „einzigen Beweis“ geliefert. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen den General wegen Beteiligung an Körperverletzungen und Folter in Syrien, wobei sich die Erhebungen auf 2013 beziehen. Zudem wurde ein Asyl-Aberkennungsverfahren durchgeführt. Der Mann hält sich jedoch weiter in Österreich auf, da er aus menschenrechtlichen Gründen derzeit nicht nach Syrien abgeschoben werden kann, ohne mit einer Gefahr für sein Leben rechnen zu müssen.