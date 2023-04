Vier Oppositionspolitiker in Tunesien verhaftet

Der 81-jährige Ghannouchi war in den 1980er-Jahren ein politischer Gefangener und ging in den 1990er-Jahren ins Exil. Während der Revolution in Tunesien (2011) kehrte er wieder in seine Heimat zurück. Unter seiner Führung bewegte sich die Partei in Richtung der politischen Mitte und trat mehreren Regierungskoalitionen bei. Nach den Wahlen 2019 wurde er schließlich Parlamentspräsident.