Wahl-Farce in Tunesien: Kaum jemand ging abstimmen

Noch am Samstagmorgen hatte der Saied an die Tunesier appelliert, wählen zu gehen. An der letzten Parlamentswahl 2019 hatten sich 40 Prozent der Wahlberechtigten beteiligt. Die Rettungsfront rief zu Protesten und Sitzstreiks auf. Ihr gehören mehrere Parteien an, darunter die islamistische Ennahda, die im alten Parlament die größte Fraktion stellte.