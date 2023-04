Golden State droht frühes Aus in den Play-Offs

Titelverteidiger Golden State hat auch die zweite Partie in der Auftaktrunde der NBA-Play-offs verloren. Bei den Sacramento Kings gingen die Warriors am Montag als 106:114-Verlierer vom Court. Stephen Curry und Co. müssen nun auf eine Wende in den anstehenden beiden Heimspielen hoffen. Die Philadelphia 76ers liegen nach einem 96:84 gegen die Brooklyn Nets in ihrer „best of seven“-Serie ebenfalls 2:0 voran.